В текущем году налоговыми органами Республики Башкортостан отмечается рост нарушений со стороны руководителей, учредителей организаций в сфере государственной регистрации и, как следствие, случаев наличия недостоверных сведений в Едином государственном реестре юридических лиц.

Только за 2 последних месяца осени выявлено 57 таких случаев, 14 руководителей организаций привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую сумму 70 000 рублей.

За 9 месяцев в правоохранительные органы направлено 13 материалов по фактам незаконного образования юридических лиц, 5 материалов по фактам фальсификации государственного реестра, по результатам рассмотрения которых возбуждено 7 уголовных дел.

Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 30.03.2015 №67-ФЗ в законодательство о государственной регистрации, начиная с января 2016 года, налоговые органы наделены правом проводить проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений об организациях.

Так на срок до 1 месяца приостанавливается процесс государственной регистрации для проверки сведений, представленных заявителем для включения в государственный реестр, при наличии обоснованных сомнений в их достоверности.

При получении уведомления о таком решении заявитель, может представлять налоговому органу документы, свидетельствующие о достоверности проверяемых сведений.

В результате, в случае подтверждения таких сомнений выносится отказ в государственной регистрации, а заявитель за их представление в регистрирующий налоговый орган привлекается к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.25 КоАП РФ с наложением штрафа, который доходит до 10 000 рублей.

Кроме того, проверке подлежат сомнительные сведения об организациях, которые уже содержатся в ЕГРЮЛ.

Повышенное внимание к данным о директорах, учредителях, участвовавших при создании фирм - «однодневок», к адресам скопления большого количества брошенных организаций, а также сведения государственного реестра, о недостоверности которых в налоговые органы сообщают граждане, либо контролирующие, надзорные органы.

По установленным в ходе проверки случаям наличия в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, в адрес организации, учредителям и руководителю направляется уведомление о необходимости внесения изменений в ЕГРЮЛ или представления документов, свидетельствующих об обратном.

Если юридическое лицо в течение 30 дней игнорирует требования налогового органа, в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности содержащихся в реестре сведений.

Наличие такой записи в публичном государственном реестре порождает множество негативных последствий, как для самой организации, так и для ее хозяев.

Например, директор, учредитель такой фирмы в течение 3 лет не смогут выступать учредителями или руководителями в иных организациях (в том числе создавать новые юридические лица).

При наличии сведений о недостоверности адреса места нахождения юридического лица – клиента банки закрывают его счета в рамках "антиотмывочного" законодательства, а органы государственной власти могут отказать в получении разрешений, лицензий, допуска к аукционам и торгам и т.д.

Потенциальные партнеры не спешат к сотрудничеству с юридическим лицом с «подмоченной» репутацией носителя недостоверных сведений ЕГРЮЛ, а действующие – вправе потребовать возмещения с него убытков, воспользовавшись положениями статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Уважаемые бизнесмены, рекомендуем вовремя вносить изменения в сведения о юридических лицах, содержащиеся в государственном реестре.

Не стоит игнорировать соответствующие уведомления налоговых органов, а также вынуждать их принимать меры по привлечению вас к уголовной или административной ответственности.

Помните, что репутация фирмы, как честного и открытого партнера по бизнесу, формируется на основе доступной из открытых источников информации о ней и, в первую очередь, содержащейся в публичном Едином государственном реестре юридических лиц.

Создать свой бизнес стало проще!

Решение создать свое предприятие или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя влечет за собой множество вопросов: с чего начать, какие документы оформить, куда обратиться.

Процесс проведения мероприятий по регистрации юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя не настолько сложен, как может показаться на первый взгляд.

На выручку придут электронные сервисы на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), являющейся государственным органом по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Информацию обо всех этапах взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами в процессе развития бизнеса: от осуществления процедуры государственной регистрации и выбора режима налогообложения до процедуры ликвидации, можно получить с помощью интернет-сервиса «Создай свой бизнес».

Подготовка заявления о государственной регистрации упрощена благодаря сервису «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», который позволяет заполнить и проверить его на наличие ошибок.

Заявитель может выбрать любой удобный для себя способ подачи документов на государственную регистрацию, начиная с традиционных (личная подача бумажных документов в регистрирующий орган либо с помощью почты), заканчивая современными высокотехнологичными (в электронном виде, с использованием интерактивного сервиса «Подача документов на государственную регистрацию», размещенного опять же на сайте налоговой службы).

Также документы можно сдать не только в Межрайонную ИФНС России №39 по Республике Башкортостан (Единый регистрационный центр по Республике Башкортостан), но и в любое из 74 отделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ) на территории республики или через нотариуса.

При этом своевременное и качественное проведение процедуры государственной регистрации обеспечивается Единым регистрационным центром по Республике Башкортостан с применением инновационных информационных технологий электронной обработки документов и хранения данных.

Обслуживание граждан осуществляется в комфортных условиях операционных залов, оснащенных инфоматами, системами управления очередью и оплаты государственной пошлины.

А в случае личного представления заявления о создании юридического лица в налоговый орган отсутствует необходимость в нотариальном свидетельствовании подписи заявителя.

В конце 2015 года срок государственной регистрации при создании предприятия или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя был сокращен с 5 (пяти) до 3-х (трех) рабочих дней, что наряду с отменой требований по обязательности печати и предварительной оплате уставного капитала для хозяйственных обществ позволило создать благоприятные условия для начинающих бизнесменов.

Кроме того, отменена обязанность уведомлять налоговый орган и внебюджетные фонды об открытии (закрытии) банковского счета, а также предоставлена возможность использовать типовые уставы, разработанные Минэкономразвития России.

Все эти позитивные изменения позволяют зарегистрировать создание юридического лица в Республике Башкортостан в течение 3-х (трех) рабочих дней в 2 (две) процедуры (посещение регистрирующего органа (отделения МФЦ, нотариуса) для сдачи и получения документов).

Пресс-служба УФНС России

по Республике Башкортостан

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