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Объявлен конкурс мини-грантов социальных проектов «Действуем вместе»

27.01.2017 12:50 | Ҡарағандар: 2

  конкурс Конкурс объявлен Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» и Представительством Общенационального Союза Некоммерческих организаций РФ в РБ – Благотворительным фондом «Мать и Дитя» ГО г. Стерлитамак.

   Основная цель конкурса – создание условий для успешного развития и реализации проектных инициатив активных жителей, привлечение общественности к решению задач социально-экономического развития Республики Башкортостан.

   Конкурс мини-грантов реализуется в рамках деятельности Регионального ресурсного центра «Действуем вместе» по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Башкортостан.

   Администрирование конкурса осуществляет Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» www.fondufa.ru

   К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные организации и учреждения Республики Башкортостан, инициативные группы и частные лица.

   Конкурс по поддержке социально значимых проектов проводится по следующим направлениям:

1. Развитие волонтерского движения;

2. Поддержка технического и творческого потенциала;

3. Проектные инициативы, направленные на воспитание уважения среди детей;

4. Подростков и молодежи к ценностям семьи;

5. Внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений населения;

6. Направленных на здоровый образ жизни;

7. Благоустройство дворов как пространств общественной активности с обязательным вовлечением населения и органов местного самоуправления.

   Для участия в конкурсе необходимо заполнить и отправить заявку с 1 по 15 февраля 2017 года одним из следующих способов: электронный вариант заявки отправить на электронную почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (с пометкой «Конкурс мини-грантов»), печатный экземпляр отправить по почте: 450009, г.Уфа, ул.Комсомольская, 35; Фонд социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города»,  принести заявку в печатном и электронном виде в офис Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города»: г.Уфа, ул.Комсомольская, 35 (остановка «Универмаг «Уфа»). Положение о конкурсе можно скачать в разделе Информация для НКО/ Конкурсы, гранты.

   Проекты, поступившие на конкурс, будут оцениваться независимыми экспертами. По итогам экспертизы будут определены победители, чьи проекты получат финансирование.

   Конкурс проводится за счёт средств, предоставленных Благотворительным фондом «Мать и дитя» (г.Стерлитамак).

   Грантовый фонд Конкурса составляет 300 000 рублей. Максимальный размер мини-гранта – 25 000 рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

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