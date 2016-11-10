Все ли жители республики знакомы с понятием энергоэффективности?

Только вы сами ответственны за свое будущее! В этой статье мы

приведем методы одновременного повышения энергоэффективности и

уменьшения начислений коммунальных платежей.



В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг в большинстве

случаев есть графа «общедомовые нужды» (ОДН). Понятие

«общедомовые нужды» зафиксировано в постановлении Правительства

РФ № 354 от 6 мая 2011 года и включает в себя разницу между тем, что

потребил весь дом по общедомовому счётчику, и индивидуальными

показателями жильцов.

Как рассчитываются ОДН?

Методы расчёта ОДН различаются в зависимости от наличия или

отсутствия в многоквартирном доме общедомового прибора учёта.

Если дом оборудован общедомовым прибором учёта, ОДН будет

определяться как разница между объёмом, который показал прибор

учёта, и, соответственно, суммой показаний индивидуальных

счётчиков и расходов по нормативу в каждой квартире, не

оборудованной приборами учёта. Эта разница равномерно

распределяется между собственниками жилья, пропорционально

площади их квартир.

Расчёт общедомовых нужд в доме, где отсутствуют приборы учёта,

происходит исходя из объёма тепловой энергии, электричества,

холодной и горячей воды, определяемого как норматив потребления,

умноженного на площадь общедомового имущества. Нормативы

потребления по электроэнергии, отоплению и

водоснабжению утверждаются органом местного самоуправления по

каждому конкретному региону.

Для помощи собственникам проводим классификацию основных

методов по уменьшению ОДН:

1. Технические:

- это установка поквартирных приборов учета с антимагнитной

защитой;

-установка антимагнитных пломб на приборы учета;

Антимагнитная пломба-индикатор - индикатор поля магнитного

воздействия. Антимагнитная пломба позволяет контролировать

несколько видов криминальных воздействий на приборы учета, таких

как: вскрытие и воздействие магнитом. Пломба представляет собой

пломбу-наклейку снабженную капсулой с магниточувствительной

суспензией. На антимагнитной пломбе визуально видна точка в виде

"капли" расположенная по центру. При кратковременном воздействии

на прибор учета магнитным полем свыше 70мТл, магнитная жидкость,

нарушая свою структуру загрязняет полость капсулы, тем самым

выявляет факт воздействия магнитным полем на прибор учета.

Пломбы снабжены индивидуальным номером. При попытке сорвать

наклейку проявляется надпись "вскрыто". При повторном наклеивании

надпись не исчезает. Стоимость данной пломбы начинается от 15

руб./шт. Если при проверке прибора учета был найден магнит, то

ревизором будет зафиксировано административное правонарушение и

составлен протокол. Кодекс правонарушений трактует использование

магнитных устройств как причинение имущественного ущерба.

Наказание в этом случае справедливо – вам нужно будет внести деньги

в счет тех, что недополучили поставщики электроэнергии.

Штраф рассчитывается следующим образом:

1. Определяется дата, когда на счетчике появился магнит. В

многоквартирных домах приборы учета часто располагаются в

специальных щитках на лестничной площадке, поэтому помочь

установить дату появления магнитного устройства могут соседи.

2. Если свидетельских показаний нет, то в расчет берут дату последней

проверки состояния приборов учета. Если вы намеренно не пускали

проверяющих на свою территорию (в случаях, когда счетчик

установлен внутри жилого помещения), то придется оплатить штраф за

три года.

- установка приборов учета с дистанционным снятием показаний.

- установка автоматики включения/отключения системы внутреннего

освещения в местах временного пребывания людей.

- замена старой проводки на новую. Электропроводка в старых домах

может быть значительно изношена. Рассыхание изоляции проводов,

механические повреждения кабелей и многочисленные скрутки — все

это в конечном итоге влияет на активное сопротивление системы, а

значит и потери электроэнергии. Собственники могут обратиться в

управляющую компанию для проведения энергоаудита и на основе

собранных данных принять решение о замене электропроводки.

-установка в местах общего пользования светодиодного освещения

вместо ламп накаливания.

2. Организационные:

-проведение обхода для снятия показаний квартир всего

многоквартирного дома в один день. Правилами установлено, что

снятие показаний квартир всего многоквартирного дома в один день.

Правилами установлено, что снятие показаний производится 23-25

числа текущего месяца. Если потребители в доме нарушают эти сроки

(снимают раннее), а общедомовой прибор учета фиксирует расход,

потребленный этими квартирами, получается, что месячное

потребление по общедомовому прибору учета превышает сумму

показаний квартирных приборов учета и объемов по нормативам

потребления, и сложившаяся разница относится на ОДН. К примеру,

хозяин одной квартиры снял показания 3 числа 2-й – 10-го, 3-й-17-го. А

ОПУ все это время фиксирует расход электроэнергии по дому в целом.

Разница даже на один день, может привести к росту ОДН на 30%. Как

частное решение вопроса, можно завести правило, чтобы собственники

сами вносили показания на доске информации, в специальной тетради

и т. д.

-проведение обхода на предмет выявления несанкционированных

подключений, установки устройств, влияющих на искажение

показаний, соответствия количества прописанных и проживающих по

факту, а также неисправности сантехнического оборудования. Так,

например, струйки воды в не отрегулированном сливном бачке могут

не фиксироваться ИПУ, тем не менее, оказывая влияние на

общедомовое потребление.

2. Поддержите петицию в области энергосбережения.

Энергосбережение является одним из приоритетных направлений

развития России. На реализацию программы повышения

энергетической эффективности предусмотрены значительные

финансовые ресурсы как из федерального и регионального бюджета,

так и из внебюджетных источников. Сберегать энергию и вносить

свой вклад в развитие страны можно везде и всегда. И, если мы

возьмемся всей страной, то многое может получиться!

Примите участие в подписании Декларации о намерении бережного

отношения к энергии, а также Петиций по переходу на светодиодное

освещение и автоматическую регулировку уровня тепла в домах на

портале проекта #ВместеЯрче по адресу www.вместеярче.рф. Сбор

подписей продлится до 23 ноября!

Предлагается:

1. В течение 5-ти лет последовательно перейти на энергоэффективное

светодиодное освещение во всех школах и больницах России, также

иных общественных зданиях с длительным пребыванием там людей.

2. Установить правило об обязательном использовании

энергоэффективного светодиодного освещения при строительстве

новых зданий и их ремонте, а также при освещении придомовых

территорий.

3. Добиться полной освещенности улиц в крупных городах России.

4. Сделать обязательной установку ИТП при новом строительстве и

проведении капитального ремонта многоквартирных домов и

социально-значимых объектах (школах, детских садах).

5. Создать программу информационной, организационной и финансовой

поддержки для установки ИТП.

*Примечание: ИТП – индивидуальный тепловой пункт, позволяющий

регулировать уровень тепла в отдельном здании в зависимости от

погодных условий.

При поддержке петиции свыше 100 тыс. голосов, Министерство

энергетики России детализирует мероприятия, указанные в петиции, и

обратится с соответствующим предложением в Правительство

Российской Федерации.

3. Пожилые люди учатся экономить в специальной школе

Как тратится электроэнергия? Куда выходит тепло из квартиры? И как

на этом можно экономить? Столичные бабушки и дедушки ищут

ответы на эти вопросы в школе энергосбережения, которая начала свою

работу в Минске. Занятия в школе проходят раз в месяц по два-три

часа в гимназии № 19 или в исторической мастерской Минского

международного образовательного центра (ММОЦ) им. Йоханаса Рау.

За чашечкой чая бабушки и дедушки обсуждают вопросы по

энергосбережению дома, слушают сообщения "лекторов" и делятся

своим опытом.

"Учителями" для пожилых людей стали ученики гимназии № 19,

волонтеры студенческого экологического клуба и исторической

мастерской ММОЦ им. Й. Рау. Они рассказывают, какие лампочки и

электроприборы лучше использовать, от чего зависит

энергопотребление и что сделать, чтобы экономия ресурсов была

максимальной.

- Вы знаете, много чего полезного я для себя тут открываю. Например,

сегодня я с удивлением узнала, что энергосберегающую

люминесцентную лампочку нельзя держать за стекло, - делится

впечатлениями после занятий пенсионерка Лариса Яковлевна. -

Оказывается, из-за этого срок ее службы сокращается. И еще я узнала,

что нельзя их часто включать и выключать. Когда выходишь из

комнаты на минуту, то свет не обязательно выключать. Потому что от

частого включения срок службы энергосберегающей лампочки также

сокращается.

Эта прекрасная идея должна стать примером и для нашей республики,

ведь сейчас проблема энергосбережения стоит очень остро.

Приведем некоторые советы по энергосбережению от участников

энергосберегающей школы:

1. Гладкая белая стена в помещении отражает 80 процентов

направленного на нее света, темно-зеленая - 15, а черная - 9.

2. В квартире вам будет холодно, если пол и стены холодные.

3. Гладкая батарея темного цвета отдает на 5-10 процентов тепла больше.

4. Затраты энергии на освещение можно сократить за счет

периодического протирания лампочек: хорошо протертая лампочка

светит на 10-15 процентов ярче, чем грязная и запыленная.

5. Современная техника с классом энергоэффективности А++ позволяет

экономить до 60 процентов электроэнергии.

6. Деревья вокруг дома способствуют сохранению тепла внутри

помещения.

7. Стеклопакет с энергосберегающим стеклом принципиально отличается

от обычного наличием особого покрытия, пропускающего лучи солнца,

но не позволяющему «уходить» тепловой энергии, отражая ее потоки.