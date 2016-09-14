В целях повышения потребительской грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей, 22 сентября

2016 г

. с 14.00 до 16.00 часов в общественной приемной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей проводится «День открытых дверей» по вопросам противодействия незаконного оборота промышленной продукции на территории Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 58, кабинет 106).