С 15 июля 2016 года изменены основания для привлечения к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Ранее статья 157 Уголовного кодекса РФ предусматривала наступление уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Внесенные в федеральное законодательство изменения ввели уголовную ответственность за неоднократную неуплату указанных средств. Законодатель предусмотрел, что привлечению к уголовной ответственности подлежат лица, ранее привлеченные к административной ответственности за аналогичные действия.

В связи с этим в Кодекс РФ об административных правонарушениях введена статья 5.35.1, в соответствии с которой административной ответственности подлежат родители или трудоспособные дети, являющиеся должниками по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов либо по нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов, не уплачивающие без уважительных причин средства на содержание несовершеннолетних детей, нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста и нетрудоспособных родителей.

Напоминаем, что с 15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 340 от 28 ноября 2015 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Данным законом установлена возможность временного ограничения на пользование должником специальным правом — правом управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого ограничения.

Также уведомляем, что о своих долгах Вы можете узнать в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Республике Башкортостан. Там же можно оплатить задолженность в режиме онлайн с использованием любых электронных платежных систем (Qiwi, Yandex.Деньги, Robokassa, WebMoney и другие). Можно также бесплатно скачать мобильное приложение Банка данных исполнительных производств и всегда быть в курсе обновления сервиса.

Начальник отдела -

старший судебный пристав

Мелеузовского МОСП УФССП по РБ Рафиков Р.Р.