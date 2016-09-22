Статьей 6 Водного кодекса (далее - ВК РФ) закреплено, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а также вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ограничение пешего доступа к береговой линии водного объекта незаконно.

Однако, согласно ст. 65 ВК РФ в водоохранных зонах устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, в границах которых запрещается в том числе: движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств); размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления; осуществление мойки транспортных средств и т.д.

В силу ст. 8 ВК РФ обводненный карьер, расположенный в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности или аренды физическому, юридическому лицу, принадлежит на праве собственности или аренды этим лицам, если иное не установлено федеральными законами.

Статья 209 Гражданского кодекса РФ закрепляет, что в силу которых собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе устанавливать ограничения (например, проезд автотранспорта и т.д.). Исходя их указанных положений законодательства, собственник или арендатор земельного участка вправе взимать плату за оказание услуг (к примеру, за пользование автостоянкой, аренду беседок, плавательных средств и т.д.).

Что касается организации рыбалки на водных объектам, то в силу положений ст. 10 Федерального закона от 20.12.2004 № 166 - ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - ФЗ № 166) водные биоресурсы, обитающие в прудах, обводненных карьерах, могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной и частной собственности. Юридические лица и граждане, которые осуществляют рыболовство в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, приобретают право собственности на добытые (выловленные) водные биоресурсы в соответствии с гражданским законодательством.

Исходя из данных положений действующего законодательства законный владелец обводненного карьера вправе взимать плату за вылов искусственно выведенных им водных биоресурсов, находящихся в его собственности.