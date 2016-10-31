Федеральной службе судебных приставов 1 ноября исполняе тся 151 год. За полтора века у службы сложилась своя история, сформировались традиции, появились и свои герои.

Указ «Об установлении Дня судебного пристава», согласно которому в нашей стране установлен профессиональный праздник - День судебного пристава, Президент Российской Федерации подписал в 2009 году. Другими Указами Президента учрежден собственный геральдический знак службы - эмблема и знамя. Этот знаменательный факт - признание заслуг российских судебных приставов и установление более высокого статуса Федеральной службы в целом.

В Мелеузовском районе служба судебных приставов до 1998 года входила в состав Мелеузовского городского суда. В 1998 году было создано Мелеузовское межрайонное подразделение службы судебных приставов. Изначально обязанности руководителя исполняла С. Г. Полякова. Вместе с ней работали С. И. Ишмухаметова, З. А. Картошина, Г. А. Хамзина. Затем службу возглавляли Э. В. Акшенцев, А. Б. Ахтямов и Д.Г. Гаврилов.

В 2005 году подразделение было переименовано в Федеральную службу судебных приставов. В настоящее время руководит службой Рафиков Рафаель Раисович. В коллективе продолжительное время работают: судебные приставы — Мордвинова Я.А., Кильдибаева Л.Н., Шагманова Л.И., заместитель начальника отдела по ОУПДС Вахтомин А.Н., судебные приставы по ОУПДС Халиков И.C., Сергеев С.А., главный специалист-экспе рт Федонова Л.А., старший специалист 2 раз. Байшегурова Л.С. и другие.

Деятельность судебных приставов-исполн ителей в Российской Федерации имеет огромное значение, поскольку затрагивает интересы миллионов граждан и организаций, направлена на реальное, правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других государственных органов и должностных лиц, защиту прав, свобод, законных интересов граждан и организаций. Кроме того, судебные приставы обеспечивают установленный порядок деятельности судов, дознаватели службы судебных приставов возбуждают и расследуют уголовные дела против семьи и несовершеннолетн их, против государственной власти, преступления в сфере экономической деятельности. На службу судебных приставов возложена обязанность выдворения за пределы Российской Федерации (по решению суда) иностранных граждан и лиц без гражданства.

Применяются современные методы взаимодействия с жителями. Так каждый гражданин может узнать свои долги в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Там же можно оплатить задолженность в режиме онлайн с использованием любых электронных платежных систем (Qiwi, Yandex.Деньги, Robokassa, WebMoney и другие). Можно также бесплатно скачать мобильное приложение Банка данных исполнительных производств и всегда быть в курсе обновления сервиса.

Начальник Мелеузовского МО УФССП

России по РБ Рафиков Р.Р.