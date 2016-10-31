Рубрикалар

Октябрь 2016
Дш Ши Шр Кй Йм Шб Йш
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Һауа торошо

Яндекс.Метрика

 

Баннерҙар

экстримизму нет




Төп бит Йәмғиәт 151 ГОД СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ

151 ГОД СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ

31.10.2016 15:05

 Федеральной службе судебных приставов 1 ноября  исполняется 151 год. За полтора века у службы сложилась своя история, сформировались традиции, появились и свои герои.

Указ  «Об установлении Дня судебного пристава», согласно которому в нашей стране установлен профессиональный праздник - День судебного пристава, Президент Российской Федерации подписал в 2009 году. Другими Указами Президента учрежден собственный геральдический знак службы - эмблема и знамя. Этот знаменательный факт - признание заслуг российских судебных приставов и установление более высокого статуса Федеральной службы в целом.

В Мелеузовском районе служба судебных приставов до 1998 года входила в состав Мелеузовского городского суда. В 1998 году было создано Мелеузовское межрайонное подразделение службы судебных приставов. Изначально обязанности руководителя исполняла С. Г. Полякова. Вместе с ней работали С. И. Ишмухаметова, З. А. Картошина, Г. А. Хамзина. Затем службу возглавляли Э. В. Акшенцев, А. Б. Ахтямов и Д.Г. Гаврилов.

В 2005 году подразделение было переименовано в Федеральную службу судебных приставов. В настоящее время руководит службой Рафиков Рафаель Раисович. В коллективе продолжительное время  работают: судебные приставы — Мордвинова Я.А., Кильдибаева Л.Н., Шагманова Л.И., заместитель начальника отдела по ОУПДС Вахтомин А.Н., судебные приставы по ОУПДС Халиков И.C., Сергеев С.А., главный специалист-эксперт Федонова Л.А., старший специалист 2 раз. Байшегурова Л.С. и другие.

Деятельность судебных приставов-исполнителей в Российской Федерации имеет огромное значение, поскольку затрагивает интересы миллионов граждан и организаций, направлена на реальное, правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других государственных органов и должностных лиц, защиту прав, свобод, законных интересов граждан и организаций. Кроме того, судебные приставы обеспечивают установленный порядок деятельности судов, дознаватели службы судебных приставов возбуждают и расследуют уголовные дела против семьи и несовершеннолетних, против государственной власти, преступления в сфере экономической деятельности. На службу судебных приставов возложена обязанность выдворения за пределы Российской Федерации (по решению суда) иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Применяются современные методы взаимодействия с жителями. Так каждый гражданин может узнать свои долги в Банке данных исполнительных производств на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Там же можно оплатить задолженность в режиме онлайн с использованием любых электронных платежных систем (Qiwi, Yandex.Деньги, Robokassa, WebMoney и другие). Можно также бесплатно скачать мобильное приложение Банка данных исполнительных производств и всегда быть в курсе обновления сервиса.

Начальник Мелеузовского МО УФССП

России по РБ Рафиков Р.Р.

Комментарий өҫтәргә

Защитный код
Яңыртырға

Һуңғы яңылыҡтар

© 2012 «Көнгәк» - Мәләүез районының ижтимағи-сәйәси һәм мәҙәни гәзите сайты
Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған. Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда һәм уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Көнгәк» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Интернет сайттарында тура актив гиперһылтанма ҡуйырға.
 
 
 Редакция «Конгэк» 453850, РБ, г. Мелеуз, улица Воровского, 6
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Если у вас есть претензии или предложения,
касающиеся сайта, звоните: (34764) 3-76-03