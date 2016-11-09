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Информация по созданию Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Ельцина в Республике Башкортостан

09.11.2016 17:41

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина является структурно-новым библиотечным подразделением, зарекомендовавшим себя как многофункциональный центр информационной поддержки, имеющий государственную и общественную значимость в регионе.

На сегодняшний день в 70 регионах Российской Федерации открыты и работают более 170 региональных центров и удалённых электронных читальных залов (ЭЧЗ), активно развивается филиал Президентской библиотеки в Тюмени, подписано 38 соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации, 206 соглашений с региональными организациями.

К 2017 году количество соглашений о сотрудничестве между Президентской библиотекой и субъектами Российской Федерации увеличится до 50, а общая численность региональных центров и удалённых ЭЧЗ составит более 340.

Создание региональных центров и ЭЧЗ Президентской библиотеки обеспечивает жителям регионов свободный доступ к историческому и культурному наследию России в цифровом формате. На сегодняшний день фонд Президентской библиотеки насчитывает около 400 тысяч электронных документов. Около 130 тысяч цифровых копий материалов, которые в соответствии с авторским правом могут быть представлены в свободном доступе, опубликованы на портале библиотеки.

Цифровой контент составляют печатные книжные и периодические издания, официальные документы, рукописи, авторефераты диссертаций, документальные фильмы, фотографии, аудио- и видеозаписи по истории, теории и практике российской государственности, вопросам русского языка как государственного в Российской Федерации. Более 50 региональных коллекций, представленных на портале библиотеки, отражают историческое и культурное развитие территорий России.

Главную роль в формировании электронного фонда Президентской библиотеки играют национальные, центральные отраслевые и региональные библиотеки, федеральные и региональные архивы и музеи страны, учебные заведения, общественные организации и частные лица. В настоящее время партнёрами по комплектованию фонда библиотеки выступают более 200 отечественных и зарубежных организаций и частных лиц. Соответственно все эти ресурсы доступны для всех библиотек России через подключение как публичных библиотек (заключение договоров), так и простых читателей к Национальной электронной библиотеки России, Электронной библиотеке диссертаций РГБ, Научной электронной библиотеки LIBRARY.RU., Информационно-аналитической системе Integrum и другие, через виртуальные читальные залы.

Одним из важных направлений в работе с регионами является их активное участие в просветительских и образовательных проектах Президентской библиотеки.

Ярким примером такого взаимодействия стали организованные в этом году в Президентской библиотеке мультимедийные выставки, приуроченные к 70-летию Великой Победы. Значимым стал интернет-проект «Память народная: к 70-летию окончания Второй мировой воины», посвящённый одному из основных событий завершающего этапа Второй мировой войны - Советско-японской войне. Результатом

этого проекта стало создание общедоступной цифровой коллекции фотографий мемориальных объектов войны. Соорганизаторами акции выступили регионы Дальневосточного федерального округа и Забайкальского края при поддержке администраций регионов. Также стоит отметить, что впервые в 2014/2015 учебном году в электронной олимпиаде школьников «Россия в электронном мире» приняли участие все 85 регионов России, в том числе Крым и Севастополь, а также страны ближнего зарубежья: Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина и Киргизия.

Национальная библиотека в рамках программы «Развитие библиотечного дела в Республике Башкортостан» на 2010-2015 годы, а также за счет внутренних ресурсов оснастила зал Регионального центра необходимым техническим оборудованием и мебелью (в приложении). В настоящее время необходимо приобрести символы государственной власти на русском и башкирском языках, оформить соответствующие стенды, баннеры, таблички, плазменные экраны, в также сувениры для официальных гостей, на что финансовых средств недостаточно.

Целями Центра являются: обеспечение свободного доступа пользователей к цифровому контенту Президентской библиотеки и организация взаимного использования информационных ресурсов двух библиотек.

Основные направления деятельности:

1.    Обеспечение удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки и информационное обслуживание пользователей;

2. Работа с цифровым контентом (отбор, оцифровка и передача цифрового контента в фонд Президентской библиотеки);

3. Позиционирование электронного фонда, деятельности Президентской библиотеки и привлечение жителей Республики Башкортостан к участию в её образовательных и просветительских проектах;

4. Взаимодействие и координация деятельности с учреждениями различных ведомств региона в области формирования электронных архивов документов;

5. Проектная деятельность.

Справочно:

В Саха Якутии например на торжественной церемонии приняли участие директор Национальной библиотеки В.А.Самсонова, директор Резервного центра Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина Ю.П.Пимошенко, руководитель Администрации Президента и Правительства РС (Я), председатель Организационного комитета по созданию Регионального центра Ю.С.Куприянов, руководитель Аппарата Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Ю.Н.Кравцов, заместитель министра культуры и духовного развития Рс (Я) М.М.Донской, руководитель Департамента по архивному делу РС (Я) А.А.Захарова, епископ Якутский и Ленский Роман.

Псков Сегодня в Псковской областной универсальной научной библиотеке открыли региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Открытие состоялось в рамках празднования 180-летия основания Псковской губернской библиотеки. В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак и заместитель генерального директора Президентской библиотеки Сергей Макеев.

Хабаровск было подписано соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», в лице генерального директора Вершинина Александра Павловича и Правительством Хабаровского края, в лице Губернатора Хабаровского края Шпорта Вячеслава Ивановича по созданию Хабаровского регионального центра с доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и по

обеспечению реализации функций Президентской библиотеки по удовлетворению информационных потребностей граждан путём предоставления доступа к электронным копиям произведений и документов по истории России, теории и практике российской государственности в Хабаровском крае.

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