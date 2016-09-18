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Төп бит Сәйәсәт Избирательные участки открылись в 8.00

Избирательные участки открылись в 8.00

18.09.2016 11:59

   В Мелеузовском районе все избирательные участки открылись в 8.00 и приняли первых избирателей. Посетить свой избирательный участок в единый день голосования – обязанность каждого гражданина.Сегодня, 18 сентября, проходят выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва по Салаватскому одномандатному избирательному округу №7, выборы в представительные органы местного самоуправления.

   На избирательном участке №2597, расположенном в здании гимназии №9, первые избиратели проголосовали сразу же после открытия. Первыми свои голоса отдали самые ответственные избиратели – люди старшего поколения. “Мы, люди старой закалки, всегда на выборы ходим с удовольствием,” – говорит пенсионерка Роза Ягафарова.

Рафиля СИБАГАТУЛЛИНА.

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