В Башкортостане началось голосование на выборах депутатов Госдумы. В 08.00 в республике открылись 3426 избирательных участков. Сегодня, 18 сентября, проходят выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, выборы в представительные органы местного самоуправления, дополнительные выборы в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан. на выборах депутатов Госдумы. В 08.00 в республике открылись 3426 избирательных участков. Сегодня, 18 сентября, проходят выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, выборы в представительные органы местного самоуправления, дополнительные выборы в Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан.

Выборы организуют и проводят Центральная избирательная комиссия РБ, 69 территориальных избирательных комиссий. На шесть из них возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы седьмого созыва.

Избирателей ждут на 3426 избирательных участках, 38 из них расположены в местах временного пребывания (больницах, санаториях, следственных изоляторах, на железнодорожном вокзале станции «Уфа»).

Граждане Российской Федерации, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут проголосовать за федеральные списки кандидатов от политических партий на избирательном участке №119, расположенном по адресу: г. Уфа, ул. Посадская, 26.

В парламентских выборах принимают участие 14 политических партий. В шести одномандатных избирательных округах борьбу за депутатские мандаты в Госдуму ведут 47 кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями.

Дополнительные выборы в Госсобрание Башкортостана проводятся по двум округам — Инорсовскому одномандатному избирательному округу №2 и Нарышевскому одномандатному избирательному округу №19. За место в законодательном собрании ведут борьбу восемь кандидатов — по четыре в каждом округе.

На выборах в представительные органы местного самоуправления зарегистрировано 4707 кандидатов, из них 1209 самовыдвиженцы, это около 26 процентов от общего числа зарегистрированных кандидатов. Остальные представляют 13 политических партий и одно общественное объединение.

Башинформ.