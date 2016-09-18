|
Сентябрь 2016
|Дш
|Ши
|Шр
|Кй
|Йм
|Шб
|Йш
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
Наблюдается высокая активность
18.09.2016 14:17
Сегодня 58 избирательных участков Мелеузовского района и г. Мелеуза распахнули свои двери в восемь утра. В Мелеузовском районе и г. Мелеузе количество избирателей составляет 63781 человек, в том числе по городу - 43026, в районе - 20755.
На избирательном участке №2595 по списку 555 избирателей, 10 молодых людей впервые принимают участие в выборах, 20 человек зараннее оповестили о том, что будут голосовать на дому. Возможно заявки будут поступать в течение дня. На избирательном участке с утра наблюдается высокая активность избирателей, к 10.00 часам проголосовало 12 процентов.
Многие из людей старшего поколения пожелали сами прийти на участок для голосования, как бы трудно не было. Труженику тыла Минияр Каюмову - 86 лет, долгожитель всю жизнь проработал механизатором в колхозе “Урал”.
Рафиля Сибагатуллина.