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Наблюдается высокая активность

18.09.2016 14:17

  ВЫБОРЫ - 2016Сегодня 58 избирательных участков Мелеузовского района и г. Мелеуза распахнули свои двери в восемь утра. В Мелеузовском районе и г. Мелеузе количество избирателей составляет 63781 человек, в том числе по городу - 43026, в районе - 20755.

   На избирательном участке №2595 по списку 555 избирателей, 10 молодых людей впервые принимают участие в выборах, 20 человек зараннее оповестили о том, что будут голосовать на дому. Возможно заявки будут поступать в течение дня. На избирательном участке с утра наблюдается высокая активность избирателей, к 10.00 часам проголосовало 12 процентов.

   Многие из людей старшего поколения пожелали сами прийти на участок для голосования, как бы трудно не было. Труженику тыла Минияр Каюмову - 86 лет, долгожитель всю жизнь проработал механизатором в колхозе “Урал”.

Рафиля Сибагатуллина

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