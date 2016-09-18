Мелеузовцы выбирают развитие. Выборы - это ответственный шаг, дело чести каждого. “Именно активные и неравнодушные люди определяют будущее”, - уверена голосовавшая впервые Илюса Иманбаева. Председатель избирательного участка №2595 вручил ей памятный сувенир. Также организован концерт участников художественной самодеятельности и буфет.

На избирательном участке №2591 в самый разгар голосования пришедшие голосовать сельчане тоже задерживались, чтобы послушать задорные песни. Молодые люди выходили памятными подарками. Пусть им запомнится этот день! По списку должны голосовать 660 человек, выдано 11 открепительных талонов.

Рафиля Сибагатуллина.