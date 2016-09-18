В Общественном пресс–центре "Выборы – 2016" прошел брифинг с участием представителей Минтруда РБ и Общественной палаты РБ. Спикеры рассказали журналистам об организации голосования для маломобильных групп населения. По данным Пенсионного фонда РБ, на сегодня в республике более 270 тысяч инвалидов старше 18 лет, имеющих избирательное право.



– Из 3 426 избирательных участков в республике 1 160 оборудованы пандусами, в том числе 628 временными, – рассказала пресс–секретарь Минтруда РБ Роза Кузьменко. – 311 участков расположены выше первого этажа. Больше всего пандусов в Уфе (около 200). Хорошо обстоят дела в Нефтекамске: там на всех 50 избирательных участках есть пандусы. В Стерлитамаке из 116 участков пандусы имеются в 86–ти. Идеальная ситуация в этом отношении в Белокатайском районе – все 32 участка снабжены пандусами, кроме того, все они расположены на первом этаже. В Баймакском районе из 80 участков пандусами оснащены 49, в Благовещенском районе из 43–х – 40, в Дуванском из 38 – 35, в Кигинском из 31 – 30, в Краснокамском из 37 – 32, в Стерлитамакском из 61 – 52, в Федоровском – из 37 – 30, в Янаульском – из 48 участков – 43.

Представитель Минтруда подчеркнула, что в тех случаях, когда вход в здание избирательных участков для инвалидов с нарушениями функции опорно–двигательного аппарата или инвалидов по зрению недоступен, установлены временные пандусы или кнопки вызова.

– Для голосования слепых и слабовидящих организованы шесть специализированных участков (по два в Уфе и Белебее, по одному в Белорецке и Стерлитамаке), – сообщила Роза Кузьменко. – На всех специализированных участках для самостоятельного голосования слабовидящих и слепых граждан подготовлены специальные трафареты. В кабинах для голосования есть дополнительное освещение. Кроме того, для них были составлены паспорт–маршруты до избирательных участков. Всего подготовлено 13 284 паспорт–маршрутов.

Во время избирательной кампании были изданы памятки, информационные брошюры, подготовленные шрифтом Брайля, в том числе на башкирском языке.

Для повышения правовой культуры избирателей ЦИК РБ дважды в год проводит республиканский конкурс по вопросам избирательного права среди граждан с ограниченными физическими возможностями.

В состав избирательных комиссий входят 280 представителей объединений инвалидов и работников социальных служб. И, как отмечает Центризбирком республики, жалоб по обеспечению избирательных прав инвалидов за последние годы не поступало.

– Все эти изменения для граждан с инвалидностью связаны с ратификацией Конвенции ООН по правам инвалидов, – сказал член Общественной палаты РБ Марат Юнусов. – Российская Федерация ратифицировала этот документ в 2012 году. В 2016 году изменения вступили в силу. На сегодня законодательство полностью приведено в соответствие с международными стандартами.