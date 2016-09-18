|
Сентябрь 2016
|Дш
|Ши
|Шр
|Кй
|Йм
|Шб
|Йш
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
С хорошей явкой проходят выборы
18.09.2016 18:55
На избирательном участке №2579 организованно проходят выборы, из 713 избирателя до обеда проголосовало почти половина. Гражданскую сознательность показали не только опытные избиратели, но молодые проявили активность.
Также 5 юношей и девушек получили право голоса первый раз. Александр Нестеров и Регина Мавлеткулова тоже первый раз выполнили свой гражданский долг и получили памятные подарки, они всегда стремятся активно участвовать в жизни страны. “В Нордовке люди разных национальностей живут дружно и также принимают участие в выборах, что очень радует. Сельчане голосуют за то, чтобы село возрождалось, чтобы была работа”, - поделились своей позицией они.
Рафиля Сибагатуллина.