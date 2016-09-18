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С хорошей явкой проходят выборы

18.09.2016 18:55

    На избирательном участке №2579 организованно проходят выборы, из 713 избирателя до обеда проголосовало почти половина. Гражданскую сознательность показали не только опытные избиратели, но молодые проявили активность.

   Также 5 юношей и девушек получили право голоса первый раз. Александр Нестеров и Регина Мавлеткулова тоже первый раз выполнили свой гражданский долг и получили памятные подарки, они всегда стремятся активно участвовать в жизни страны. “В Нордовке люди разных национальностей живут дружно и также принимают участие в выборах, что очень радует. Сельчане голосуют за то, чтобы село возрождалось, чтобы была работа”, - поделились своей позицией они.

Рафиля Сибагатуллина.

 

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