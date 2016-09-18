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Было интересно прийти на выборы
18.09.2016 18:58
Праздничные гулянья развернулись в школе №7, где расположились сразу два избирательных участка: №2561 и №2560. Была организован розыгрыш лотереи среди избирателей, главным призом которой стал набор кастрюль. На полевой кухне все желающие могли подкрепиться кашей. Развлекали местных жителей песнями и танцами воспитанники детского сада и школы. Избирателям понравилась сельскохозяйственная ярмарка, а маленьких детей, пришедших со взрослыми на выборы, радовали катание на пони и атракционы.
На этих участках с самого утра наблюдалось активность избирателей всех возрастов, первому голосующему и голосующим впервые были вручены памятные подарки. Было интересно прийти на выборы и проголосовать.
Рафиля Сибагатуллина.