Праздничные гулянья развернулись в

школе №7, где расположились сразу два избирательных участка: №2561 и №2560. Была организован розыгрыш лотереи среди избирателей, главным призом которой стал набор кастрюль. На полевой кухне все желающие могли подкрепиться кашей.