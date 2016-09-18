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Төп бит Сәйәсәт В день выборов в Башкирии спокойно

В день выборов в Башкирии спокойно

18.09.2016 21:54 | Ҡарағандар: 1

ВЫБОРЫ - 2016   Общественный пресс-центр продолжает свою работу. Прошел брифинг с участием политологов и экспертов – выступили доцент института экономики и сервиса УГНТУ Константин Кузьминых, начальник отдела политических исследований НИЦ ПУиГС, доцент кафедры политологии, социологии, философии, кандидат политических наук Николай Евдокимов и член ОПРБ комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Лида Исаргакова. 

   Николай Евдокимов отметил, что нынешние выборы отличаются от предыдущих тем, что половина кандидатов выступают по партийным спискам, половина - по одномандатным округам. 
   – Это не совсем новая система, скорее, хорошо забытая старая. Такая система уже существовала несколько лет назад. От нее отказались, а теперь снова возвращаемся. Возврат к этой смешанной системе избирательной отличается определенными особенностями. Фактически наблюдалось две кампании, одна – партийная и она больше проходила на федеральном пространстве, а другая – по одномандатным кругам. Кроме того, проходят выборы в органы местного самоуправления, но они, как правило, находятся в тени федеральных, что не совсем справедливо, потому что органы местного самоуправления - это власть, с которой избиратели могут общаться ежедневно, приходя в муниципальный совет, задавая вопросы своим депутатам. 
   Константин Кузьминых рассказал, что уже побывал на избирательном участке, проголосовал. Он отметил, что процесс идет очень спокойно, люди улыбаются, заинтересованы. И выразил уверенность, что сегодняшний день пройдет спокойно.

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