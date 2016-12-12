Исполком Всемирного курултая башкир начинает цикл круглых столов «Рождение республики», посвященный 100-летию образования Башкортостана. Они пройдут не на российском, а на международном уровне.

Первые мероприятия запланированы на 10 декабря в городах Ишимбай, Сибай и Уфа Башкортостана, в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге России и городе Ташкенте Республики Узбекистан и будут посвящены основателю Башкирской автономии Ахметзаки Валидова. Дата круглов столов выбрана не случайно. Она приурочена ко дню рождения путеводителя башкирского народа.

В частности, организованные Всемирным курултаем башкир мероприятия пройдут в Уфе в конференц-зале Национального музея РБ, в Ишимбае в Башкирской гимназии-интернате №2 им. З. Валиди и в Сибае на базе Сибайского института БашГУ.

Инициативу Курултая поддержали и башкиры, проживающие в регионах России и за рубежом. Так, череда мероприятий запланирована в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге, городе Ташкенте Республики Узбекистан.

В северной столице России представители Башкирской национальной культурной автономии «Башкортостан» совместно с Культурным центром «Башкортостан» и Башкирской молодежной ассоциацией «Аманат» возложат цветы к памятнику Ахметзаки Валиди, который установлен во дворе Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Также запланирована научно-практическая конференция с участием научной общественности.

В Ташкенте Курултай башкир Узбекистана проводит круглый стол и почтит память своего выдающегося соотечественника возложением цветов в сквере на улице Ахметзаки Валиди, который находится в самом центре Ташкента.

Башкиры Татарстана могут принять участие в круглом столе, запланированном также на 10 декабря в Доме дружбы народов (ул. Ш. Усманова, 32/24). Начало – в 12-00 по московскому времени.