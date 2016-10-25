Проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» вынесен на общественное обсуждение. Документ доступен на сайте Государственного Собрания, а также на портале «Открытая Республика».

Суть предложенных поправок связана с реализацией законодательного тренда, направленного на более активное вовлечение общественных объединений и граждан в наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления по принятию общественно значимых решений, затрагивающих права и законные интересы граждан. Предлагается дополнить Закон нормой, регламентирующей вопросы осуществления общественного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан.

Как пояснил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, право осуществлять данный контроль проектом предоставляется гражданам, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям.

– В настоящее время в России складывается печальная ситуация в отношении памятников культуры: они разрушаются, а охранные зоны застраиваются. Это свидетельствует о том, что имеющиеся правовые механизмы не справляются со своей задачей. В данной ситуации поддержка населения, общественных независимых институтов будет весьма востребована. С принятием предложенных поправок можно будет осуществлять проверки, проводить анализ и давать общественную оценку издаваемых актов, регламентирующих деятельность в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Цель новации – повысить эффективность государственного управления и взаимодействия между властью и обществом. В законодательство Республики Башкортостан уже введены нормы, направленные на создание условий для осуществления общественного контроля в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества, предоставления коммунальных услуг. Поскольку эти новации хорошо себя зарекомендовали, мы решили экстраполировать их и на отношения, связанные с сохранением объектов культурного наследия.

Внести свои предложения по проекту закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» граждане смогут до 17 ноября текущего года.