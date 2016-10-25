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Төп бит Социаль мәсьәлә Депутаты Государственного Собрания вынесли на общественное обсуждение проект закона, регламентирующий вопросы сохранения объектов культурного наследия

Депутаты Государственного Собрания вынесли на общественное обсуждение проект закона, регламентирующий вопросы сохранения объектов культурного наследия

25.10.2016 17:37 | Ҡарағандар: 2

    Проект закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» вынесен на общественное обсуждение. Документ доступен на сайте Государственного Собрания, а также на портале «Открытая Республика».

Суть предложенных поправок связана с реализацией законодательного тренда, направленного на более активное вовлечение общественных объединений и граждан в наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления по принятию общественно значимых решений, затрагивающих права и законные интересы граждан. Предлагается дополнить Закон нормой, регламентирующей вопросы осуществления общественного контроля в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Республики Башкортостан.

Как пояснил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев, право осуществлять данный контроль проектом предоставляется гражданам, общественным объединениям и иным некоммерческим организациям.

– В настоящее время в России складывается печальная ситуация в отношении памятников культуры: они разрушаются, а охранные зоны застраиваются. Это свидетельствует о том, что имеющиеся правовые механизмы не справляются со своей задачей. В данной ситуации поддержка населения, общественных независимых институтов будет весьма востребована. С принятием предложенных поправок можно будет осуществлять проверки, проводить анализ и давать общественную оценку издаваемых актов, регламентирующих деятельность в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Цель новации – повысить эффективность государственного управления и взаимодействия между властью и обществом. В законодательство Республики Башкортостан уже введены нормы, направленные на создание условий для осуществления общественного контроля в сфере управления многоквартирными домами, содержания и ремонта общего имущества, предоставления коммунальных услуг. Поскольку эти новации хорошо себя зарекомендовали, мы решили экстраполировать их и на отношения, связанные с сохранением объектов культурного наследия.

Внести свои предложения по проекту закона «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» граждане смогут до 17 ноября текущего года.

 

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