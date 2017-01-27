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Төп бит Социаль мәсьәлә Приоритетные направления и стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.

Приоритетные направления и стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.

27.01.2017 12:37 | Ҡарағандар: 1

Приоритетные направления и
стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.
Материалы по формированию Стратегии размещены на официальном сайте Министерства экономического развития РБ по адресу: http://minecon.bashkortostan.ru/dejatel ... stan-2030/.

 

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