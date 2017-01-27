|
Ғинуар 2017
|Дш
|Ши
|Шр
|Кй
|Йм
|Шб
|Йш
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
Төп бит Социаль мәсьәлә Приоритетные направления и стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.
Приоритетные направления и стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.
27.01.2017 12:37 | Ҡарағандар: 1
Приоритетные направления и
стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.
Материалы по формированию Стратегии размещены на официальном сайте Министерства экономического развития РБ по адресу: http://minecon.bashkortostan.ru/dejatel ... stan-2030/.