Приоритетные направления и

стратегические инициативы социально-экономического развития РБ на период до 2030 года.

Материалы по формированию Стратегии размещены на официальном сайте Министерства экономического развития РБ по адресу: http://minecon.bashkortostan.ru/dejatel ... stan-2030/.